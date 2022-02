Solidarietà: Sos Villaggi dei bambini, a San Valentino la “Eat me box” per sostenere minori e famiglie in difficoltà

“Un momento per trascorrere tempo con le persone amate. Che siano distanti o vicine poco importa, quello che conta è far saper loro che le hai sempre nel cuore. E quale miglior modo per farlo, se non con una golosa scatola gourmet da regalare?”. Anche per questo San Valentino, Sos Villaggi dei bambini – l’Organizzazione impegnata in Italia da circa 60 anni nel sostegno di bambini e ragazzi privi di cure familiari o a rischio di perderle – propone un dolce dono: le Eat Me Box San Valentino, con tisane, biscotti e muffin gourmet. Quest’anno, nelle box ci saranno anche la matita e la candela di Sos Villaggi dei bambini. Si può scegliere tra due proposte: #Drittoalcuore e #AmoreZen. Tutti i prodotti sono realizzati con materie prime di altissima qualità e il packaging è realizzato con materiale 100% biodegradabile. Un dono, quello ideato da Sos Villaggi dei Bambini, che vale doppio: regalare un momento di dolcezza alla persona amata e supportare le oltre 800 persone tra bambini, ragazzi e famiglie che l’Organizzazione sostiene attivamente attraverso 7 Programmi e Villaggi Sos in Italia.

Sarà possibile ordinare online la tua Eat Me Box San Valentino con consegna a Roma e a Milano: fino al 9 febbraio per ordini su Milano e fino al 10 febbraio per ordini su Roma. Nella Capitale sarò possibile ritirare direttamente la Eat Me Box al negozio di via Sabotino 28.