Giornata contro la tratta: Casale Monferrato, martedì 8 febbraio incontro di preghiera nella chiesa di Santo Stefano

In occasione della Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone che si celebra l’8 febbraio, sul tema “La forza della cura – donne, economica e tratta di persone”, la chiesa di Santo Stefano, a Casale Monferrato, ospiterà una veglia di preghiera con inizio alle 21. L’iniziativa è promossa dal Centro missionario e dal Servizio Migrantes diocesani nel giorno in cui si fa memoria di santa Giuseppina Bakita, la monaca sudanese nata nel 1896 che da bambina ha vissuto sulla propria pelle l’esperienza traumatica di essere vittima della schiavitù e della tratta di esseri umani.

Durante la veglia, spiegano i promotori, verranno letti alcuni stralci biografici di santa Bakita alternati a brani del libro “Io sono Joy. Un grido di libertà dalla schiavitù della tratta”, nel quale viene raccontata la vita di una giovane nigeriana vittima di tratta che è arrivata in Italia dopo la drammatica traversata del deserto, la detenzione nei campi libici ed essersi salvata dal naufragio del barcone alla deriva nel Mediterraneo.