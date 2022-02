In occasione della 30ª Giornata mondiale del malato, dedicata al tema “‘Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso’ (Lc 6,36). Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità”, la diocesi di Bergamo propone per venerdì 11 febbraio due appuntamenti che si terranno entrambi a Sotto il Monte. Alle 16 il vicario generale, mons. Davide Pelucchi, presiederà la celebrazione eucaristica. Per le 20.30, invece, è in programma la fiaccolata nel “Giardino della pace”.