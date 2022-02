Diocesi: Crema, il 7 febbraio in cattedrale preghiera e adorazione per il Myanmar presiedute dal vescovo Gianotti

Un momento di preghiera e adorazione per il Myanmar e il suo popolo. È quello in programma per lunedì 7 febbraio, a Crema, presieduto alle 20 in cattedrale dal vescovo Daniele Gianotti. Il 7 febbraio 1953, spiegano dalla diocesi, il beato Alfredo Cremonesi, missionario in Myanmar, veniva assassinato nel tentativo di difendere i diritti della gente in mezzo alla quale viveva. Il 1° febbraio 2021 un colpo di stato in Myanmar poneva fine in modo violento alla fragile democrazia che si era affermata pochi anni prima, causando molte centinaia di morti tra la popolazione inerme. “Il Myanmar è nel cuore di tutti noi!”, prosegue la nota. Il momento di preghiera, in vista della memoria del beato Alfredo Cremonesi (il primo Beato della storia della diocesi di Crema), precederà la messa con inizio alle 21, sempre in cattedrale, alla quale parteciperà don Federico Bragonzi, missionario in Uruguay.