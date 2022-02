Diocesi: Foligno, nel pomeriggio mons. Sorrentino incontra catechisti, animatori e operatori dell’evangelizzazione

Riflettere insieme su come realizzare nuovi processi d’annuncio della Buona Notizia. Questo il tema al centro dell’incontro “Ho scritto a voi” che nel pomeriggio di oggi il vescovo di Foligno, mons. Domenico Sorrentino, avrà con catechisti di tutte le fasce d’età e gruppi, animatori, capi scout, associazioni, movimenti, cammini, operatori dell’evangelizzazione giovani, adulti e famiglie.

L’appuntamento, in programma dalle 15 alle 17 nella chiesa di San Paolo apostolo, sarà introdotto da don Giovanni Zampa, vicario episcopale per la pastorale. A seguire la riflessione di mons. Sorrentino sul tema fondante della sua lettera pastorale “Tornare al Vangelo” indirizzata alla diocesi. Alle, poi, prenderanno il via i lavori in piccoli gruppi nei quali i partecipanti rifletteranno sulla domanda “Quali processi attivare per tornare al Vangelo e realizzare una decisa virata verso gli adulti?”. Alle 16.50 la preghiera conclusiva chiuderà l’incontro, promosso dall’Area Evangelizzazione della diocesi di Foligno, che potrà essere seguito anche in diretta streaming su piattaforma Google Meet.