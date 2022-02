Diocesi: Termoli-Larino, al via il progetto “Teatrando” con il corso per animatori culturali

La cooperativa sociale “Il Sentiero”, l’Associazione sportiva dilettantistica “In punta di piedi” e la diocesi di Termoli-Larino hanno presentato e vinto un progetto dal titolo “Teatrando, l’educazione in scena” nell’ambito dell’avviso pubblico “Educare insieme” della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia, per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone di minore età. A dare la notizia la stessa diocesi molisana che spiega che “il progetto nasce con lo scopo di offrire una nuova proposta culturale nella città di Termoli e nei territori limitrofi di Montenero di Bisaccia e Larino, e creare spazi di cultura e socialità estremamente ridotti nel periodo della pandemia per permettere alle nuove generazioni di valorizzare i propri talenti e conoscere il patrimonio artistico e storico che li circonda”. Tra le varie attività proposte dal progetto, è stato pensato e organizzato un “Corso base animatori culturali” nei Comuni di Termoli, Larino e Montenero di Bisaccia. Alla base dei percorsi ci sarà la condivisione e la fraternità tra educatori, catechisti, animatori, insegnanti, genitori e chiunque svolga un ruolo educativo. “AniMATI!” è il titolo del corso base animatori pensato per Termoli è organizzato insieme alla pastorale giovanile della diocesi, mentre “Coltivarsi! I quattro amori di C.S. Lewis” è quello per Larino e Montenero di Bisaccia rivolto alla formazione di genitori ed educatori sul tema dell’animazione attraverso la capacità di coltivare relazioni e gestire le emozioni.