Giornata per la vita: Sassari, domani a Porto Torres incontro di riflessione sull’Amoris Laetitia di Papa Francesco

In occasione della 44ª Giornata nazionale per la vita, che si celebrerà domenica 6 febbraio sul tema “Custodire ogni vita”, l’oratorio della parrocchia dello Spirito Santo, a Porto Torres, ospiterà domani un incontro per riflettere sull’Amoris Laetitia di Papa Francesco. A partire dalle 16, i partecipanti saranno invitati ad approfondire il tema “Servire la vita: realtà e sfide. La gioia della famiglia alla luce della Parola”. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio di Pastorale della famiglia dell’arcidiocesi di Sassari in collaborazione con il Centro pastorale diocesano e la Fondazione “Accademia. Casa di Popoli, Culture e Religioni”, si inserisce nel contesto del percorso sinodale e della visita pastorale dell’arcivescovo Gian Franco Saba alle comunità di Porto Torres. L’incontro, che sarà trasmesso in streaming sul sito web dell’arcidiocesi, fa seguito – spiega una nota – a diverse iniziative che negli anni precedenti sono state proposte alle famiglie durante il tempo di Avvento e di Quaresima come tappe di un itinerario che avrà il culmine con il X Incontro mondiale delle famiglie, a fine giugno a Roma.