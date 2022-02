Germania: accordo per tirocini e tempo libero tra l’Ospedale dei Fratelli della misericordia di Treviri e l’associazione cattolica Mergener

A Treviri l’Ospedale dei Fratelli della misericordia (Brüderkrankenhaus) e l’associazione giovanile ecclesiastica Mergener Hof eV (Mjc) collaboreranno strettamente in futuro. Mjc beneficerà, tra le altre cose, di opportunità di tirocinio e formazione sanitaria. In cambio, l’Ospedale dei Fratelli può offrire ai propri dipendenti e ai loro figli nuove offerte nel campo dello sport e delle colonie. Ogni anno, proprio all’inizio delle vacanze scolastiche estive, Mjc pianta le sue tende sul terreno dell’ospedale. Per tre settimane, bambini e giovani della città e della zona circostante provano numeri e spettacoli come parte del tempo libero del circo “ZappZarap”. Questo è solo un esempio degli stretti legami che l’ospedale e il Centro giovanile mantengono. Secondo l’accordo, i dipendenti del Brüderkrankenhaus e di altre strutture del Gruppo Bbt nella regione di Treviri nell’area della città riceveranno in futuro l’abbonamento scontato nelle strutture dell’associazione sportiva cattolica Djk. Mergener Hof eV dovrebbe offrire sconti ai bambini i cui genitori lavorano nel Brothers’ Hospital e ci sarà un aumento degli stages e dei tirocini professionali. Il Mergener Hof riceverà sostegno per le attività ricreative sui terreni ospedalieri, ad esempio sotto forma di donazioni in natura o l’opportunità di utilizzare parti dell’infrastruttura. La clinica vuole anche offrire formazione sanitaria come parte del programma dell’associazione.

Markus Leineweber, responsabile del Brüderkrankenhaus, ha sottolineato: “Possiamo fare ai giovani offerte interessanti nel settore sanitario, e allo stesso tempo, attraverso l’offerta Mjc, offriamo ulteriori opportunità ai nostri dipendenti per conciliare lavoro, famiglia e tempo libero. Un aspetto importante per la nostra attrattiva come datore di lavoro è il fatto che possiamo lavorare su una base cristiana comune”.