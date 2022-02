Diocesi: Termoli-Larino, dal 6 all’11 febbraio la Settimana per la vita

“Un’occasione per fare cultura di difesa e promozione di tale dono con un coinvolgimento di numerose realtà impegnate con amore e spirito di servizio sul territorio in un ‘esserci sempre’ anche in tempo di pandemia”. Così la diocesi di Termoli-Larino definisce la Settima per la vita, in programma da domenica 6 febbraio a venerdì 11 febbraio sul tema: “Custodire ogni vita”. Un banner – informa la diocesi – sarà esposto dalla facciata del Comune di Termoli e alcuni totem realizzati per l’occasione troveranno spazio nelle parrocchie e nei luoghi sede di eventi proponendo le significative frasi di Santa Madre Teresa di Calcutta dedicate alla bellezza della vita nei suoi vari aspetti. “Ciascuno di noi – spiega Giovanni Fabrizio, responsabile della Commissione diocesana per la Pastorale della Salute – può assicurare la propria parte nella promozione della cultura della vita facendo onore a ogni donna e a ogni uomo. Sono tante le realtà impegnate con abnegazione e responsabilità in tal senso. Tutti insieme vogliamo rafforzare e potenziare sempre più questa rete così importante e presente in un territorio piccolo che, tuttavia, continua a chiedere aiuto in un tempo di incertezza e paura ma anche di speranza. Molto si è fatto e molto c’è ancora da fare. Tutti abbiamo il dovere di organizzarci per dare una mano a chi vive un momento cruciale della vita come una malattia, una sofferenza personale, la solitudine, l’attesa per un figlio, l’accompagnamento di una famiglia in difficoltà oppure si trova nell’ultima fase dell’esistenza”.