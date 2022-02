Giornata per la vita: Terni, stasera veglia di preghiera in cattedrale. Domani primule offerte nelle parrocchie. Presto attiva la “Culla per la vita”

In occasione della 44ª Giornata nazionale per la vita, dedicata quest’anno al tema “Custodire ogni vita”, sono diverse le iniziative promosse nella diocesi di Terni-Narni-Amelia. Oggi, sabato 5 febbraio, nella basilica di San Valentino verrà celebrata la veglia di preghiera per la vita nascente, con inizio alle 18.30, per tutti i fedeli della diocesi, gruppi, movimenti ed associazioni ecclesiali. Domani, poi, i volontari del Movimento per la vita offriranno nelle parrocchie della diocesi le “Primule per la vita nascente”. Il ricavato delle offerte raccolte ai banchetti sarà destinato al Movimento per la vita – Centro di Aiuto alla vita Onlus di Terni per l’aiuto economico e materiale delle mamme in gravidanza, in particolare per quelle tentate di abortire volontariamente. “Le mamme in difficoltà per gravidanze non desiderate o problematiche soprattutto per motivi economici – spiega una nota – sono numerose, sia straniere che italiane”. “L’associazione Movimento per la vita – Centro di Aiuto alla vita di Terni – afferma il dott. Alberto Virgolino –, ha offerto aiuto alle madri in gravidanza del nostro territorio, favorendo la nascita di 320 bambini in questi ultimi 16 anni. Nonostante la pandemia, lo scorso anno 2021 abbiamo aiutato a nascere 24 bambini e altri 2 sono in arrivo per questo anno 2022”. Anche l’associazione di volontariato Movimento per la vita e Centro di Aiuto alla vita di Terni ha fatto esperienza dell’efficacia di una modalità di aiuto ai bambini non ancora nati, accompagnando le mamme in difficoltà con una adozione prenatale a distanza grazie al “Progetto Gemma”. Fin dal 3° mese di gravidanza e fino al 1° anno di vita del bambino dopo la sua nascita, la mamma è sostenuta economicamente per 18 mesi. Quest’anno tale progetto rientra nella festa in onore di San Valentino con un sostegno per la maternità in difficoltà alle parrocchie di San Valentino, San Giovanni e Santa Maria del Carmelo.

Nei prossimi mesi, informa la diocesi, verrà finalmente installata a Terni la “Culla per la vita”, un’ulteriore ed estrema possibilità di salvezza per i neonati le cui madri, per diverse ragioni, volessero rinunciare al parto in anonimato in ospedale ed abbandonare il proprio bambino. La realizzazione è resa possibile grazie a tanti concittadini e alla Fondazione Carit che hanno contribuito economicamente.