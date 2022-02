Papa Francesco: nomina mons. avier Herrera Corona nunzio apostolico in Repubblica del Congo e in Gabon

Il Papa ha nominato nunzio apostolico nella Repubblica del Congo e in Gabon mons. Javier Herrera Corona, consigliere di Nunziatura, elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Vulturara, con dignità di arcivescovo. A darne notizia è oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Herrera Corona è nato a Autlán (Messico) il 15 maggio 1968. È stato ordinato sacerdote il 21 settembre 1993, incardinandosi nella diocesi di Autlán. È laureato in Diritto canonico. Entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 2003, ha prestato la propria opera nelle Rappresentanze Pontificie in Pakistan, Perù, Kenya, Gran Bretagna e Filippine. Conosce l’inglese, l’italiano e il francese.