Salesiani: don Artime (rettor maggiore) in Ecuador per promuovere l’azione dei vari gruppi

Il 10 e 11 febbraio, il rettor maggiore dei Salesiani, don Ángel Fernández Artime, sarà in visita di animazione all’Ispettoria “Sacro Cuore” di Gesù dell’Ecuador per promuovere l’azione dei vari gruppi della Famiglia salesiana presenti in Ecuador. Lo rende noto l’agenzia salesiana Ans. Don Artime è da ieri impegnato (fino al 10) negli Esercizi spirituali dei Consigli Ispettoriali della Regione Interamerica. Si tratta della seconda volta che l’Ecuador riceve la visita del rettor maggiore, la prima fu nel 2015. Don Artime parteciperà a diversi eventi nella città di Quito, dove incontrerà i suoi confratelli salesiani, i giovani, i collaboratori laici e i rappresentanti della Famiglia salesiana. In ognuno di questi spazi ci sarà una conversazione con il rettor maggiore, con l’obiettivo di ricevere i suoi sentimenti e le sue riflessioni, proprio come faceva don Bosco con i giovani di Valdocco. A causa della pandemia, le attività avranno restrizioni e per questo gli eventi saranno trasmessi in diretta sui canali digitali ufficiali dei Salesiani Ecuador.