Giornata per la vita: Prato, oggi messa in cattedrale. Raccolta fondi nelle chiese

Oggi, alle 18, in cattedrale a Prato è in programma la messa animata dal Centro di aiuto alla vita e dal Movimento per la vita, con benedizione e preghiera per le mamme in attesa. L’iniziativa è promossa in occasione della 44ª Giornata nazionale per la vita (6 febbraio) che ha per tema “Custodire ogni vita”. “A questo appuntamento annuale, non solo celebrativo, ma soprattutto di sensibilizzazione e solidarietà, la nostra Chiesa diocesana non può mancare nel ricordare e sollecitare questo dovere fondamentale di ogni comunità cristiana e di ogni credente”, scrive il vicario generale della diocesi di Prato, don Daniele Scaccini, in una lettera inviata alle parrocchie. A causa della pandemia, anche quest’anno non potranno essere vendute le tradizionali piantine in cambio di un’offerta per sostenere le attività del Centro di aiuto alla vita. Ma questo fine settimana chi volesse aiutare le mamme in difficoltà a dare il necessario per i loro bambini, suggerisce la diocesi, può lasciare un contributo nelle apposite scatole che si trovano all’uscita delle chiese.