Diocesi: Sassari, mons. Saba conclude la visita pastorale a Porto Torres. Il 3 febbraio un convegno sui santi martiri turritani

Si è svolto lo scorso 3 febbraio il convegno sulla presenza e la valorizzazione del culto dei “Santi Martiri Turritani nella Città e nel territorio” organizzato a Porto Torres in occasione della visita pastorale di mons. Gian Franco Saba, arcivescovo di Sassari. Il convegno è stato curato dai due relatori, Emanuele Fancellu, giornalista, e Maria Bastiana Cocco, assessore alla cultura e responsabile tecnico del laboratorio d’epigrafia per l’archeologia del Dipartimento di Storia dell’Università degli studi di Sassari. “È stato un prezioso momento di incontro di ascolto delle narrazioni dei rappresentanti della comunità portuale – ha detto mons. Saba –. Una storia che mostra il cammino di una comunità civile ed ecclesiale. L’intreccio di provenienze, esperienze sociali d culturali che hanno generato il volto di Porto Torres. Un volto con tratti ancora luminosi ed altri bisognosi di essere valorizzati e curati alla luce delle domande attuali’’. Il convegno si è tenuto alla presenza di diversi rappresentanti delle Istituzioni comunali e della società civile e imprenditoriale della zona. Gli ultimi appuntamenti in programma nell’agenda della visita pastorale a Porto Torres si svolgeranno tra oggi e domani, 6 febbraio.