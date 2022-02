Migrazioni: Caritas e Migrantes Sardegna, seminario on line sulla mobilità in Italia all’epoca della pandemia

Lunedì 7 febbraio 2022, dalle 15 alle 18, si svolgerà il seminario interpastorale online “‘Verso un noi sempre più grande’. La mobilità umana in Italia e in Sardegna all’epoca della pandemia”, organizzato dalla Delegazione regionale Caritas Sardegna e da Migrantes regionale, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Sardegna e con l’Ucsi Sardegna. Il seminario, partendo dalla presentazione del XXX Rapporto immigrazione Caritas e Migrantes 2021 offrirà una riflessione sulla mobilità umana in Italia e nell’Isola, con uno sguardo sui temi emergenti relativi al complesso fenomeno delle migrazioni. Parteciperanno mons. Giovanni Paolo Zedda, vescovo delegato della Conferenza episcopale sarda per il Servizio della Carità, Francesco Birocchi, presidente Ordine dei giornalisti della Sardegna, Andrea Pala, presidente Ucsi Sardegna. Gli interventi in programma sono: “Il quadro dell’immigrazione in Italia e in Sardegna in epoca di pandemia”, di Raffaele Callia (delegato regionale Caritas Sardegna); “Aspetti sociali e pastorali della mobilità umana, con particolare riferimento alla realtà sarda”, di padre Stefano Messina (delegato regionale Migrantes). Coordina don Marco Lai (incaricato regionale Caritas Area immigrazione). Il seminario sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube della Caritas Sardegna.