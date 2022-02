Safer Internet Day: Telefono Azzurro, il 7 e 8 febbraio convegno “Nell’universo virtuale servono diritti reali”

“Nell’universo virtuale servono diritti reali”. Questo il titolo del convegno promosso per il 7 e l’8 febbraio da Telefono Azzurro in occasione del Safer Internet Day, giornata internazionale istituita dalla Commissione europea con l’obiettivo di promuovere strategie finalizzate a rendere il web un luogo più sicuro per i più giovani.

“L’appuntamento – si legge in una nota del Telefono Azzurro – rappresenta un’occasione importante per avviare un dialogo attivo tra le istituzioni, il mondo associativo e il settore privato a favore del futuro del digitale per le nuove generazioni”.

Anche per questo, tra gli interventi previsti ci sono quelli di rappresentanti della pubblica amministrazione, accademici, esperti, esponenti del mondo dei media e di aziende quali Apple, Google, Meta, Microsoft, Tik Tok.

L’evento potrà essere seguito in presenza e in streaming sul sito di Telefono Azzurro.