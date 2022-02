Giornata per la vita: Cuneo, 6mila primule offerte nelle parrocchie e benedizioni delle mamme e delle coppie in attesa

In occasione della 44ª Giornata nazionale per la vita, dedicata quest’anno al tema “Custodire ogni vita”, oggi e domani, domenica 6 febbraio, nelle chiese parrocchiali della diocesi di Cuneo verranno offerte 6mila primule, “segno della speranza che si può riaccendere sempre in chiunque, anche nelle mamme con le situazioni più difficili”. “Le offerte raccolte lo scorso anno, quasi 25mila euro, sono state per i membri del Centro aiuto alla vita – si legge in una nota – la certezza di essere in tanti ad avere il desiderio di ‘custodire ogni vita’ e che ognuno può contribuire a modo suo e nella misura che preferisce , sapendo che tutto serve e nulla è inutile, perché il valore di una vita non ha prezzo, mai”.

Durante la Giornata per la vita sono anche in programma le benedizioni delle mamme e delle coppie in attesa in alcune parrocchie della diocesi.