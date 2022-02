Diocesi: Sessa Aurunca, da domani la prima puntata del format tv ideato e condotto dal vescovo Piazza

Sarà trasmesso domenica 6 febbraio, alle 19.30, sul canale YouTube “Diocesi di Sessa Aurunca”, il nuovo format televisivo “Nuovi sentieri, percorsi di speranza”. Il programma di approfondimento, ideato e condotto dal vescovo diocesano Orazio Francesco Piazza, andrà in onda ogni prima domenica del mese e tratterà, spiegano dalla diocesi campana, di “condivisioni di esperienze, volti e testimonianze sui grandi temi di attualità per tracciare nuovi sentieri di speranza”. Il programma, prodotto e realizzato dalla diocesi di Sessa Aurunca attraverso l’Ufficio Comunicazioni sociali diocesano, inaugura il nuovissimo progetto del Polo televisivo che vedrà, per il 2022, una serie di programmi che accompagneranno e informeranno sulle varie tematiche legate al territorio tramite la costituzione della propria WebTv. La prima puntata tratterà di “Nuovi sentieri di speranza”, ospiti in studio Margherita Majello, Paolo Russo, Filippo Ianniello e don Luciano Marotta.