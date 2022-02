Il Ponte d’Oro: i cambiamenti climatici spiegati ai ragazzi. E la nuova rubrica “Spazio educatori”

Concetti come “cambiamenti climatici”, “emissioni di gas serra”, “utilizzo di energia pulita” sono al centro del dossier del numero di febbraio della rivista per ragazzi “Il Ponte d’Oro”, edita dalla Fondazione Missio. Dal titolo “Il clima giusto”, il mensile scritto a misura di bambini e preadolescenti, ma utile anche per gli educatori che vogliono animare i ragazzi ai temi della missione, presenta i fenomeni che hanno trasformato il clima del nostro pianeta negli ultimi anni e sottolinea come le conseguenze di alluvioni, siccità, inquinamento, scioglimento dei ghiacciai, colpiscano maggiormente le aree più povere e in difficoltà dei vari continenti. Così suor Elena Balatti, missionaria Comboniana che opera nella diocesi di Malakal in Sud Sudan, racconta delle esondazioni del fiume Nilo; e suor Delia Guadagnini, missionaria Saveriana, descrive le sempre più frequenti inondazioni che si verificano ad Uvira, città della Repubblica democratica del Congo, bersaglio di piogge torrenziali. Dalle Isole Salomone, invece, suor Anna Maria Gervasoni condivide le modalità con cui si insegna ai ragazzi a rispettare l’ambiente e a smaltire i rifiuti, differenziandoli.

D’altro canto, come spiega Kizito nel suo editoriale, tutto è connesso sulla Terra e l’umanità è in stretta relazione con se stessa e con l’ambiente che la circonda. Infatti, si legge, “ogni cosa che succede in natura, così come ogni decisione o azione umana, ha effetto su tutto ciò e su tutti coloro che ci circondano. Un esempio: se il cambiamento climatico crea zone desertiche in Africa, o piogge violente in India (impoverendo tante popolazioni!) il clima mondiale prima o poi ne risente. Così come tutti paghiamo il prezzo dello scongelamento del Polo Nord o dei ghiacciai sulle Alpi, oppure della deforestazione dell’Amazzonia”.

Questo numero si arricchisce anche di una rubrica che ha preso il via in quello precedente: si tratta di “Spazio educatori”, pagina ideata appositamente per gli adulti che animano i ragazzi alla missione. Con questa rubrica, che contiene suggerimenti per utilizzare con bambini e preadolescenti alcuni contenuti del numero, la rivista – completamente pensata, scritta e realizzata a misura di ragazzi – si offre ad una doppia lettura (grandi e piccoli) e raddoppia il suo valore.