Giornata contro la tratta: Rovigo, l’8 febbraio momento di preghiera e messa nella chiesa di S. Maria delle Rose

In occasione della Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone che si celebra l’8 febbraio, festa di Santa Giuseppina Bakita, sul tema “La forza della cura – donne, economica e tratta di persone”, la Caritas diocesana di Adria-Rovigo – da sempre attiva sul tema della lotta allo sfruttamento lavorativo e sessuale – insieme alle congregazioni delle Suore della Visitazione e delle Suore Elisabettine promuove un’iniziativa che sarà ospitata presso la parrocchia di Santa Maria delle Rose, a Rovigo. A partire dalle 17, è in programma un momento di preghiera e di racconto a cui seguirà, alle 18, la celebrazione eucaristica. “A illuminare questa preghiera – spiega una nota della diocesi – sarà una candela di colore verde, simbolo dell’impegno a denunciare tutte le discriminazioni, a illuminare le vittime di sfruttamento, a portare luce nel buio del loro dolore. L’invito a partecipare è rivolto a chiunque abbia desiderio di capire quanto il fenomeno della tratta parli direttamente alla vita di ognuno di noi poiché ledendo la dignità di migliaia di esseri umani danneggia le radici più profonde del nostro vivere civile”. “Come raccontano i dati delle attività svolte da Caritas diocesana dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 – prosegue la nota – la tratta colpisce anche il nostro territorio. Sono state 169 le persone con le quali siamo entrati in contatto e 30 le persone che hanno avviato un percorso di fuoriuscita dalla condizione si sfruttamento”.