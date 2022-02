Paesi Bassi: dal 25 febbraio stop alle mascherine per entrare in chiesa. Vescovi grati per sforzi compiuti per rendere possibili le celebrazioni

Dal 25 febbraio non servirà più il distanziamento e la mascherina a chi vorrà andare in una chiesa olandese. Poiché il governo ha annunciato che tra il 15 e il 25 febbraio tutte le norme anti-Covid decadranno, con alcune piccole eccezioni (ad esempio accesso con green pass solo per eventi con oltre 500 persone, mascherine sui mezzi di trasporto). Questo perché i dati olandesi sull’occupazione di malati Covid nelle terapie intensive e negli ospedali sono in calo, sebbene non lo siano i contagi. “I vescovi sono grati per il grande sforzo che è stato mostrato nelle parrocchie negli ultimi due anni per rendere possibile la celebrazione nonostante le restrizioni”, si legge in una nota sul sito dei vescovi. “Sanno quanto questo sia costato alle équipe pastorali, ai consigli parrocchiali, ai volontari e ai fedeli”. Per il fine settimana del 19-20 febbraio varranno ancora le regole in vigore, precisa la nota, dal momento che gli allentamenti che entreranno in vigore nei Paesi Bassi da domani, venerdì 18 febbraio, riguardano i luoghi dove fin qui era necessario il green pass per entrare. Mascherina e distanziamento resteranno obbligatori nei luoghi ad accesso libero, come le chiese, per una settimana in più.