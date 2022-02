Lavoro minorile: Unicef, oggi audizione in Senato. Al via Osservatorio per prevenire danni

Oggi la presidente dell’Unicef Italia, Carmela Pace viene audita in Senato dalla “Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati”, presieduta dal senatore Gianclaudio Bressa. “Lo sfruttamento deI lavoro minorile allontana i minorenni coinvolti dalle scuole, esponendoli a violazioni multiple dei loro diritti. È necessario attivarsi per promuovere provvedimenti e misure preventive, attività di orientamento e formazione professionale, affinché i giovani possano orientarsi consapevolmente nello scegliere le loro attività future, senza correre rischi e pericoli per la loro vita e il loro benessere”, ha dichiarato Carmela Pace, presidente dell’Unicef Italia. “In Italia c’è una scarsa percezione del lavoro minorile, un’elevata disinformazione e sottovalutazione di un problema che crea enormi danni a tutti i minorenni coinvolti nello sfruttamento. Per questo, come Unicef Italia avvieremo l’istituzione di un Osservatorio per la prevenzione dei danni alla salute da lavoro minorile sia regolare, sia illegale, partendo dall’analisi dei danni provocati alla salute del minore, dovuti all’esposizione a rischi lavorativi e dalle modalità di identificazione di tali rischi e pericoli sul posto di lavoro. E’ inaccettabile che il futuro dei minorenni coinvolti nel lavoro minorile nel nostro Paese sia messo a rischio da condizioni insicure e insalubri sul lavoro”, ha sottolineato Pace. All’Osservatorio hanno aderito, per la validazione scientifica dei dati, la Società italiana di pediatria (Sip) e l’Associazione italiana aziende ospedaliere pediatriche, oltre ad esperti di medicina preventiva del lavoro.