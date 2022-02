Cammino sinodale: Cnal, stasera diretta con il segretario generale della Cei

Continua il percorso di ascolto e discernimento, in preparazione al Sinodo, della Consulta nazionale delle aggregazioni laicali, secondo quanto indicato dal Documento preparatorio. Stasera alle 19, in diretta streaming sulla pagina Facebook della Consulta, organismo promosso dalla Cei, avrà luogo un incontro formativo di approfondimento sul cammino sinodale della Chiesa in Italia. La relazione è affidata al segretario generale della Cei, mons. Stefano Russo. Modera i lavori la segretaria della Consulta, Maddalena Pievaioli.