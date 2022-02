Diocesi: Terni, Presentazione libro “La basilica e il convento di San Valentino a Terni”

Nell’ambito degli eventi valentiniani 2022, sarà presentato domani alle ore 17.30 al Museo diocesano di Terni il volume monografico: “La basilica e il convento di San Valentino a Terni” a cura di Maria Laura Moroni, (Ediart, Todi 2021), realizzato dall’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della diocesi con il sostegno e il patrocinio della Fondazione Carit. Interverranno: Marco Venanzi, Maria Laura Moroni, don Claudio Bosi, mons. Salvatore Ferdinandi, figure di studiosi del campo agiografico, storico, archeologico e architettonico che a vario titolo si sono occupati di San Valentino fin dai primi anni Novanta. Il volume si chiude con il “Rilievo architettonico dell’edificio di culto” redatto a cura dell’architetto Roberto Astolfi, con l’apporto degli studenti del Liceo Artistico “O. Metelli” grazie ad un progetto didattico realizzato nel 2004-2006. Dalla lettura dei testi emerge il quadro di una città culturalmente e artisticamente legata a Roma, nella quale il nome del santo Patrono, fortemente sostenuto dal Comune e dal Popolo ternano, diventa il baluardo di una città che si vuole riscattare dal punto di vista politico e culturale, proprio attraverso la musica e l’arte. La rivalutazione della basilica del santo passa anche attraverso la rivalutazione del sito, un colle più volte elogiato dagli scrittori del passato per le sue qualità paesaggistiche a cui si aggiunse la rarità di un giardino botanico a cura dei frati carmelitani, bellezza che andrebbe recuperata per far rinascere veramente il complesso valentiniano come punto di riferimento della vita spirituale e culturale della città di Terni.