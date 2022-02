Diocesi: Sassari, oggi a Porto Torres l’arcivescovo Saba presiede una messa per la memoria liturgica della beata Elisabetta Sanna

In occasione della memoria liturgica della beata Elisabetta Sanna, l’arcivescovo di Sassari, mons. Gian Franco Saba, presiederà oggi, giovedì 17 febbraio una celebrazione eucaristica nella basilica dei Santi Martiri a Porto Torres. La messa, con inizio alle 17, sarà celebrata nell’ambito della visita pastorale. “Parteciperanno in modo particolare – spiega una nota – gli ammalati, i ministri della comunione, le associazioni di volontariato della Consulta. Per l’occasione saranno presenti le reliquie della beata”.

A Codrongianos, dove Elisabetta Sanna nacque il 23 aprile 1788, le celebrazioni verranno celebrate nella chiesa parrocchiale, all’interno di un triduo di preparazione. Per tutti i giorni del triduo e nel giorno della festa la celebrazione eucaristica avrà inizio alle 17. Al termine, verso le 17.40, è prevista l’esposizione del Santissimo Sacramento e l’adorazione eucaristica.