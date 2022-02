Diocesi: Foligno, la storia del monastero di Santa Caterina al Museo diocesano

Venerdì 18 febbraio, alle 17, nella sala conferenze del Museo diocesano di Foligno si svolgerà la conferenza “Santa Caterina e la città di Foligno: storia di un monastero”. Dopo l’introduzione storica affidata a Fabio Massimo Mattoni, direttore dell’Archivio storico diocesano, seguirà il saluto del vescovo di Foligno, mons. Domenico Sorrentino, del vicario episcopale per la pastorale, don Giovanni Zampa, e delle autorità e servizi di coloro che curano la salvaguardia dei beni culturali e artistici custoditi nel monastero.

Tra questi, la pala di santa Caterina attribuita ad Andrea Camassei, attualmente esposta al museo diocesano. Per partecipare all’evento è necessario il possesso del green pass ed effettuare la prenotazione alla biglietteria del museo, in Largo Carducci 40.