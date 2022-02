Ucraina: Giani (Misericordie), “ancora attuali parole di Giovanni Paolo II, la pace si promuove con il bene”

“San Giovanni Paolo II diceva che ‘la pace è un bene da promuovere con il bene’. Il suo pensiero, di un uomo dell’Est che fece tanto per il dialogo non può essere dimenticato oggi. Ecco perché abbiamo deciso di aderire a una iniziativa della Comunità di Sant’Egidio per la pace in Ucraina”. A dirlo è il presidente della Confederazione delle Misericordie, Domenico Giani. L’iniziativa è prevista per oggi, alle 17.30, in piazza SS. Apostoli a Roma. “Non a caso la mobilitazione nelle nostre città vuole rappresentare anche questo, in una iniziativa che non si ferma per il solo incontro ma che diventa un cammino per continuare la nostra opera che è storia di volontari da 8 secoli – prosegue Giani -. Per noi è importante ricordare che la pace si costruisce attraverso la solidarietà, creando un processo di sviluppo giusto che promuova tutti i diritti umani necessari per tutelare la dignità della persona. Ciò che sta accadendo ai confini tra Ucraina e Russia è una pagina di un brutto libro che l’umanità ha già letto e che non vogliamo continuare a leggere”.