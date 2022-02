Consiglio europeo: sostegno a Kiev ribadito dai Ventisette. Alla Russia chiesta de-escalation militare. In corso vertice Ue-Africa

(Foto SIR-g.a.)

La situazione al confine tra Ucraina e Russia torna a surriscaldarsi e così il vertice Ue-Africa, in corso a Bruxelles, cede il posto, nei media ma anche nell’agenda politica, ai rischi di guerra. A metà giornata si è svolto il vertice informale dei 27 Capi di Stato e di governo Ue sull’Ucraina e le minacce russe, al temine del quale il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, ha ribadito il sostegno dell’Europa comunitaria a Kiev. Piena consonanza, ha poi osservato, tra Ue e Nato. “L’Unione europea è decisa e risoluta in difesa dei nostri valori”, ha osservato, facendo presente di aver sentito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prima del summit. “Esortiamo la Russia alla de-escalation” militare, e in tal senso servono “effetti visibili e tangibili sul terreno”.