Diocesi: Trapani, domani si presenta il libro “Quaresima per fannulloni”

Si avvicina il tempo di Quaresima e torna a Trapani l’appuntamento con il percorso spirituale che nasce dalla collaborazione tra il Centro “Saint Jean de la Croix” di Mer-sur-Indre in Francia e la Confraternita Beata Vergine del Monte Carmelo, fondata ad Erice nel 2003. Si tratta del volume “Quaresima per fannulloni… alla scuola dei santi” di Max de Longchamp giunto alla diciassettesima edizione (Il pozzo di Giacobbe Editore, collana Semi..nando), che propone un percorso agile ma ricco di fonti di spiritualità e mistica cristiana dal mercoledì delle ceneri alla Domenica di Pasqua. “Che dovremmo fare durante questa quaresima – afferma l’autore, padre Max de Longchamp –. Molto semplicemente leggere lentamente i testi proposti, rileggerli, ascoltarli, lasciare che ci dicano quel che hanno da dirci, lasciare che prendano forma in noi. È tutto? Sì, è tutto, così come basta strofinare un fiammifero per far scoppiare un incendio”.

La presentazione si terrà domani, venerdì 18 febbraio, nella chiesa di San Pietro a Trapani con inizio alle 18. Interverranno mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e vice-presidente della Conferenza episcopale italiana e moderatore della Confraternita della Beata Vergine del Monte Carmelo di Erice, e padre Arthur Adrien, della Centro “Saint jean de la Croix”. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti consentiti in base alle norme anti Covid-19. Sarà possibile seguire anche la diretta attraverso la pagina Facebook della confraternita “Beata Vergine Maria del Monte Carmelo”. Alle 17.30 sarà celebrata la messa.