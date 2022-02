Papa Francesco: “il popolo non è una categoria logica, non è una categoria mitica”

“L’identità sacerdotale non si può capire senza l’appartenenza al santo popolo fedele di Dio”. Lo ha ribadito il Papa, nel discorso di apertura del Simposio internazionale “Per una teologia fondamentale del sacerdozio”, promosso dal card. Marc Ouellet, prefetto della Congregazione per i Vescovi, e dal Centro di Ricerca e di Antropologia delle Vocazioni, in corso in Aula Paolo VI fino al 19 febbraio. “Sono certo che, per comprendere nuovamente l’identità del sacerdozio, oggi è importante vivere in stretto rapporto con la vita reale della gente, accanto ad essa, senza nessuna via di fuga”, ha affermato Francesco, precisando a braccio che “il popolo non è una categoria logica, non è una categoria mitica”. “Il popolo ci chiede pastori del popolo, non professionisti del sacro”, ha proseguito ancora a braccio: “pastori che sappiano di compassione, di opportunità; uomini coraggiosi, capaci di fermarsi davanti a chi è ferito e di tendere la mano; uomini contemplativi che, nella vicinanza al loro popolo, possano annunciare sulle piaghe del mondo la forza operante della Risurrezione”.