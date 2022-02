America latina e Caraibi: Celam, la presidenza incontra in Vaticano il card. Parolin. Bilancio positivo della recente Assemblea ecclesiale

(Foto: Celam)

La presidenza del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) ha incontrato ieri, in Vaticano, il segretario di Stato, card. Pietro Parolin. All’incontro hanno partecipato mons. Miguel Cabrejos Vidarte, presidente del Celam e arcivescovo di Trujillo (Perù); mons. Rogelio Cabrera, presidente del Consiglio per gli Affari economici e arcivescovo di Monterrey (Messico); mons. Jorge Eduardo Lozano, segretario generale e arcivescovo di San Juan de Cuyo (Argentina); padre Pedro Bassesco, sottosegretario.

L’incontro, secondo una nota del Celam, è stato uno spazio propizio per parlare della prima Assemblea ecclesiale dell’America Latina, svoltasi lo scorso novembre 2021, in presenza e virtualmente, e delle sfide pastorali che emergono dal processo che si è sviluppato, in una prospettiva partecipata.

Si è anche parlato del cammino che la Chiesa latinoamericana e caraibica sta compiendo verso il Sinodo. Di fronte a tale questione, la presidenza del Celam ha ribadito il proprio sostegno e collaborazione permanente, in vista del cammino che è stato programmato, soprattutto a livello continentale. Nell’ultima parte dell’incontro è stata analizzata la situazione sociale, politica ed ecclesiale di alcuni Paesi del continente ed è stato presentato lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione della nuova sede Celam a Bogotá.