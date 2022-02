Ucraina: coop. Auxilium aderisce a manifestazione per la pace oggi a Roma

I lavoratori della cooperativa Auxilium saranno in Piazza SS. Apostoli a Roma con la bandiera della pace, divenuta in questi anni un simbolo per tutti coloro che credono nella fratellanza e nel dialogo. Aderiscono alla manifestazione promossa alle 17.30 dalla Comunità di Sant’Egidio. “A distanza di soli trent’anni dai tragici conflitti nei Paesi della ex Jugoslavia è inaccettabile anche solo assistere ad un’escalation di armi e minacce – afferma Angelo Chiorazzo, fondatore della Cooperativa Auxilium – e per questo vogliamo ringraziare la Comunità di Sant’Egidio, il suo fondatore Andrea Riccardi e il suo presidente Marco Impagliazzo che stanno promuovendo le manifestazioni per la pace, alle quali aderiscono tante realtà e tanti semplici cittadini, che non vogliono rassegnarsi alla logica della violenza e del muro contro muro. L’Europa unita è nata, dopo due guerre mondiali, come un grande progetto di pace, che deve essere ancora compiutamente realizzato, come dimostra la situazione attuale”.