Diocesi: Melfi, domani l’incontro su “Lo stile sinodale degli organismi di partecipazione in una Chiesa comunione” con mons. Arrieta

Domani, venerdì 18 febbraio, come previsto dal calendario del “Cammino sinodale diocesano” di Melfi-Rapolla-Venosa, si terrà presso il Salone degli Stemmi dell’Episcopio di Melfi l’incontro dal tema “Lo stile sinodale degli organismi di partecipazione in una Chiesa comunione”. L’incontro sarà tenuto da mons. Juan Ignacio Arrieta, segretario del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, e sarà strutturato in due momenti. Il primo momento, riservato al clero, si terrà alle 10,30. Il secondo momento, riservato ai Consigli pastorali e ai direttori degli Uffici di Curia, si terrà alle ore 18,30.