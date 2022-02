Diocesi: Urbino, da qualche giorno è possibile effettuare una “visita virtuale” del Museo Albani, della cattedrale e dell’Oratorio della Grotta

A partire da pochi giorni, dal sito web rinnovato del Museo diocesano Albani (arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado) è possibile effettuare una “visita virtuale” dello stesso museo, della cattedrale e dell’Oratorio della Grotta di Urbino.

“È una innovazione – spiega una nota della diocesi – che pone il sistema museale diocesano all’avanguardia e che va nella direzione di far conoscere l’importante patrimonio artistico, monumentale, culturale che Urbino possiede. Pochissimi luoghi posseggono una tale concentrazione di ‘bello’ in così poco spazio. Un gioiello di raro valore che merita di essere riscoperto e fatto conoscere”.

Il virtual tour è raggiungibile cliccando qui.