Ucraina: Unicef, consegnate a250mila dosi per vaccinare i bambini contro tubercolosi, difterite, tetano, pertosse, epatite B

L’Unicef ha consegnato all’Ucraina 190mila dosi di vaccino Bcg contro la tubercolosi e 60mila dosi di vaccino combinato per la prevenzione di pertosse, difterite, tetano, epatite B e Haemophilus influenzae di tipo B (Hib) (con una componente di pertosse a cellule intere). “Nonostante la guerra, la vaccinazione dei bambini continua secondo il programma nazionale di vaccinazione”, ha dichiarato il viceministro della Sanità e medico sanitario statale Ihor Kuzin. “Ringraziamo i nostri partner per la loro assistenza in questo momento difficile. La tubercolosi è molto pericolosa per i neonati e i vaccini 5-in-1 diventano più importanti se si considerano le possibili interruzioni delle forniture. Grazie a questo vaccino, un bambino riceverà una protezione contro cinque malattie in una sola volta”. “L’Unicef continua a sostenere i bambini ucraini, anche attraverso l’approvvigionamento e la consegna dei vaccini previsti dal calendario nazionale delle vaccinazioni”, ha dichiarato Murat Sahin, rappresentante dell’organizzazione in Ucraina. “Durante la guerra, la vaccinazione non ha perso la sua importanza – al contrario, la protezione dalle infezioni è diventata ancora più urgente”.

Quest’anno, l’Unicef ha già consegnato vaccini contro poliomielite, morbillo-rosolia-parotite, difterite-tetano, epatite B e rabbia. I vaccini inclusi nel calendario vaccinale nazionale sono disponibili gratuitamente per la popolazione.