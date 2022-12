Germania: Unicef, per il concorso internazionale “Photo of the Year” ai primi tre posti le immagini dei bambini di Etiopia, Ucraina e Afghanistan

Per il 23° anno consecutivo, l’Unicef Germania ha indetto il concorso internazionale “Unicef Photo of the Year”. Il concorso premia le foto e le serie fotografiche di fotogiornalisti professionisti che documentano in modo eccellente la personalità e le condizioni dei bambini. Il fotografo argentino Eduardo Soteras ha vinto il concorso, documentando la situazione dei bambini nella guerra civile etiope, in particolare con una foto che ritrae la biblioteca di questa scuola elementare nella regione del Tigray.

Il secondo premio va all’immagine del fotografo statunitense Ron Haviv, che ritrae un’insegnante che legge storie a un gruppo di bambine e bambini in uno scantinato della capitale dell’Ucraina Kiev.

Al terzo posto l’immagine del fotografo tedesco Daniel Pilar, che ritrae una scuola segreta per ragazze nella capitale afghana di Kabul.

La giuria ha inoltre assegnato menzioni d’onore ad altre sette serie fotografiche: Agoes Rudianto (Indonesia), con “Il popolo d’argento” (Indonesia), Amnon Gutman (Romania), con “Corri per la tua vita” (Ucraina), Fabio Bucciarelli (Italia), con “Stress tossico” (Ucraina), Federico Rios Escobar (Colombia), con “Inferno verde” (Colombia), Irina Werning (Argentina), con “La promessa” (Argentina), Mads Nissen (Danimarca), con “Il prezzo della pace” (Afghanistan), Shayan Hajinajaf (Iran), con “Due ali di farfalla” (Iran).

La mostra di tutte le opere premiate potrà essere visitata fino a metà gennaio presso la Haus der Bundespressekonferenz di Berlino. La serie di foto sarà poi esposta dalla Freundeskreis Willy-Brandt-Haus e.V. e, a partire dal 18 gennaio 2023, sarà esposta al pubblico presso la Willy Brandt Haus.

Per partecipare al concorso, i fotografi devono essere nominati da un esperto di fotografia di fama internazionale.