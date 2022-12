Legge di Bilancio: Pallucchi (Forum Terzo Settore), “per noi trattamento penalizzante, si rimedi”

“Questa Legge di Bilancio di fatto dimentica un intero comparto socio-economico: il Terzo Settore. Perfino i sostegni contro i rincari energetici, che sappiamo tutti essere fondamentali in questo momento, sono distribuiti alle varie categorie eccetto che ad associazioni e organizzazioni di volontariato. È una lacuna molto grave: ci appelliamo ancora una volta a Governo e Parlamento affinché sia colmata”. Lo dichiara Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore.

“Chi offre servizi agli anziani, gestisce centri culturali o svolge attività di educazione e socializzazione per i bambini paga le bollette esattamente come tutte le altre imprese o famiglie: perché il trattamento è diverso? Senza aiuti al Terzo Settore – prosegue Pallucchi – si vanno a penalizzare quelle realtà che rappresentano il collante di solidarietà che tiene coeso il nostro Paese e intervengono soprattutto laddove c’è maggiore bisogno di risposta sociale. Le conseguenze saranno pesanti, comprese inevitabili chiusure di attività e riduzioni di servizi che ad oggi solo il Terzo Settore riesce a svolgere: si rimedi per il bene delle nostre comunità”.