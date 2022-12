Natale: Bologna, le messe presiedute dall’arcivescovo Zuppi nelle festività

Giornate intense – dal punto di vista delle liturgie e della pastorale – nel periodo natalizio per il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei. Sabato 24 dicembre, alle 23 in cattedrale, Zuppi celebrerà la messa della Notte di Natale preceduta alle 22.30 dalla Veglia dell’Attesa. Domenica 25 alle 17.30 in S. Pietro presiederà la messa del Giorno di Natale, con canti a cura del coro della cattedrale. Le celebrazioni saranno trasmesse anche in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”. La messa della Notte di sabato 24 alle 23 sarà in diretta su ÈTv-Rete7 (canale 10), Trc Bologna (canale 15), Nettuno TV (canale 111) e Radio Nettuno Bologna Uno (FM 97 – 96.700) e la celebrazione del Giorno di Natale di domenica 25 alle 17.30 su ÈTv-Rete7 e Nettuno TV.

Venerdì 23 dicembre alle 19 nella cripta della cattedrale il card. Zuppi presiederà la messa prenatalizia per l’Azione Cattolica diocesana. Sabato 24 alle 21 nella Hall Alta velocità della stazione centrale (via de’ Carracci, 27/a) l’arcivescovo celebrerà la messa della vigilia di Natale proposta da Comunità di Sant’Egidio, Albero di Cirene, Comunità Villaregia, Caritas diocesana, Centro Astalli, Suore missionarie della carità, cooperativa sociale DoMani, Fratelli Tutti Gaudium e altre realtà. Domenica 25 Zuppi presiederà la messa nella casa circondariale “Rocco D’Amato” e parteciperà al pranzo con i più fragili nella chiesa della Santissima Annunziata (via San Mamolo, 2) organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio. Lunedì 26 alle 9.30 in cattedrale l’arcivescovo celebrerà la messa per i diaconi permanenti, in occasione della festa del loro patrono, Santo Stefano.

Sabato 31 dicembre alle 18 nella basilica di San Petronio il card. Zuppi presiederà i primi vespri con il “Te Deum” di ringraziamento per l’anno trascorso. Domenica 1° gennaio 2023 alle 17.30 in cattedrale l’arcivescovo celebrerà la messa della festa di Maria Madre di Dio nella 56ma Giornata mondiale della pace e consegnerà il messaggio del Papa dal titolo “Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace” ad alcuni rappresentanti delle aggregazioni laicali, del mondo del lavoro e di gruppi impegnati nella promozione della pace. Alle 15 in piazza Maggiore il card. Zuppi parteciperà alla “Marcia della pace e della accoglienza”, proposta dal Portico della Pace.