Natale: Human Rights Italia e Colors for Peace, giocattoli e 500 disegni di pace raggiungono i bambini ucraini

Un inno alla solidarietà e alla pace, ma soprattutto un modo per far sentire ai piccoli bambini ucraini, fra le vittime più colpite dalla guerra, che non sono soli. È questo lo spirito che ha guidato il laboratorio “Disegniamo la pace”, la prima di diverse attività formative del progetto “A scuola di comunità”, promosso da Hines, società globale di investimento, sviluppo e gestione immobiliare, e Milanosesto S.p.A., soggetto attuatore e appaltante per il progetto MilanoSesto, e realizzato da Rfk Human Rights Italia e Colors for peace. Grazie al progetto è stata organizzata una speciale spedizione natalizia unica nel suo genere. Il 21 dicembre in una scuola della Transcarpazia – regione Ucraina che ospita numerosi profughi interni -, sono stati consegnati 500 disegni realizzati da 800 alunni di quattro scuole primarie e dell’infanzia di Sesto San Giovanni, impegnati nelle scorse settimane, sotto la guida dei loro insegnanti e coordinati da Antonio Giannelli, presidente di Colors for peace, per riflettere e interpretare con pennarelli e matite, il significato di temi quali la pace e la fratellanza. Inoltre, grazie anche al sostegno di Intesa Sanpaolo, e con l’obiettivo di regalare attimi di normalità e spensieratezza a bambini che stanno vivendo da mesi in condizioni difficili e di privazioni a causa del conflitto, sono stati confezionati e consegnati numerosi giocattoli, con l’obiettivo di preservare il diritto umano inalienabile dei più piccoli di fare quello che sanno fare meglio: giocare. Attività formative saranno realizzate nell’anno scolastico 2022/2023. Hanno già aderito 84 scuole di diverso grado di Sesto San Giovanni, per un totale di circa 1600 alunni.