Natale: Firenze, dalla basilica di Santa Croce il francobollo d’auguri con il presepe di Greccio

Foto Opera Santa Croce - Firenze

Quest’anno gli auguri natalizi per tutti gli italiani partono dalla basilica di Santa Croce e celebrano la realizzazione del primo presepe della storia. Il tradizionale francobollo natalizio con soggetto religioso, emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy in occasione delle festività 2022, ha infatti come soggetto l’immagine di San Francesco che istituisce il presepe a Greccio, uno dei racconti più suggestivi della vita del Santo tra quelli rappresentati da Coppo di Marcovaldo nella Tavola Bardi. Un’immagine il cui valore simbolico è appunto accresciuto dalla celebrazione, nel 2023, dell’ottavo centenario della prima rappresentazione della Natività.

A presentare l’iniziativa nei giorni scorsi nel cenacolo di Santa Croce il responsabile Corporate affairs – Filatelia di Poste italiane Giovanni Machetti, la presidente dell’Opera di Santa Croce, Cristina Acidini e il rettore della basilica, padre Giancarlo Corsini.

“Il francobollo che riproduce l’immagine dell’istituzione del presepe di Greggio ha una tiratura di trecentomila quindici esemplari ed è stato stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il bozzetto è stato curato dal Centro Filatelico della direzione operativa del medesimo istituto”, spiega Marchetti. La classe tariffaria è B e corrisponde al valore di 1 euro e 20 centesimi. “La Tavola Bardi – aggiunge Acidini – ci presenta uno scenario di notevole suggestione narrativa che parla anche ai giorni nostri, a un tempo in cui le tenebre della storia hanno la necessità di essere illuminate proprio dalla potenza della fraternità. Ed è questo l’auspicio che, anche attraverso questo francobollo, desideriamo condividere”.

Padre Corsini richiama “la potentissima immagine di Dio che si fa uomo nell’estrema povertà, ieri come oggi, capace di arrivare alle cuore di tutti”. “Betlemme, casa del Pane – prosegue -, rivive a Greccio nell’incanto di quella notte beata, Greccio ci chiede di reimparare a fissare nei cuori la nitidezza di una solidarietà senza pretese e senza riscontri”. Nella grande tavola a fondo oro si sviluppano, attorno alla figura centrale di Francesco, venti episodi della vita del Santo, ricavati dalla Vita Prima di Tommaso da Celano: dalla scelta della povertà totale all’approvazione della prima Regola, dalla predica agli uccelli con l’attenzione speciale per tutte le creature all’incontro con il Sultano, dalle stimmate alla morte, dalla canonizzazione da parte di Gregorio IX ai miracoli.

I francobolli possono essere acquistati presso gli uffici postali dotati di Spazio Filatelia (a Firenze in via Pellicceria).