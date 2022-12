Diocesi: Caritas Sassari, domani riapre il dormitorio di via Duca degli Abruzzi

Venerdì 23 dicembre, a Sassari, riapre il dormitorio comunale, in via Duca degli Abruzzi 7. Sarà gestito dal comune di Sassari e dalla Caritas Diocesana, organismo pastorale dell’arcidiocesi di Sassari. Non soltanto un luogo caldo e sicuro dove passare la notte ma un punto di riferimento dove si desidera coinvolgere gli ospiti in attività volte all’autodeterminazione e alla partecipazione a una vita di comunità e di convivenza familiare.

L’intervento, in continuità nella realizzazione del progetto “Emergenza freddo”, è gestito dal Settore Politiche e Coesione sociale con la collaborazione della Caritas diocesana, che dal 2019 continua a occuparsene, adempiendo così all’esigenza morale di garantire accoglienza e ospitalità alle persone bisognose e senzatetto.

Gli ospiti del dormitorio potranno usufruire di tutti gli altri servizi offerti dalla Caritas, come il centro diurno, per trascorrere le ore del mattino e del pomeriggio, dove potersi lavare il vestiario, ricaricare il cellulare o navigare in internet, e la mensa dove poter consumare ogni giorno pasti caldi.

L’accesso al servizio prevede un colloquio approfondito sul vissuto di ciascun richiedente e la conoscenza del regolamento interno, al quale ciascun ospite deve attenersi. Il dormitorio è aperto dalle 19 (orario anticipato alle 17 nelle giornate più fredde) e chiude alle 8 del mattino. Saranno assicurati due pasti al giorno: la cena alla sera e la colazione al mattino. Ogni ospite riceverà inoltre prodotti per l’igiene personale. L’accoglienza, la sorveglianza, il controllo e la disciplina sono stati garantiti dalla presenza di due volontari durante tutto il periodo di apertura e agibilità della struttura.