Ucraina: fr. Alois (Taizé) a Kiev e Leopoli, incontri con i giovani e responsabili delle Chiese. “Sono qui per esprimere la nostra solidarietà in questa prova terribile”

Frère Alois è arrivato ieri mattina in Ucraina. Per cinque giorni, visiterà i responsabili delle Chiese e incontrerà i giovani nelle città di Kiev e Leopoli, dove rimarrà fino alla festa di Natale del calendario gregoriano. Lo fa sapere la comunità di Taizé. “Negli ultimi anni – dice il priore – tanti giovani sono venuti dall’Ucraina a Taizé e agli incontri europei. All’incontro di Rostock saranno presenti quasi 300 di loro, ma molti non potranno venire a causa della guerra. Volevo venire a incontrarli per esprimere la nostra solidarietà in questa prova terribile”.