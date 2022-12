Germania: don Huber (Missio), “in Medio Oriente è in gioco il futuro stesso dei cristiani”

A Natale le organizzazioni internazionali cattoliche di aiuto umanitario Missio Aachen e Missio Munich, richiamano l’attenzione sulla situazione dei cristiani oppressi nel mondo, in vista della giornata nazionale per i cristiani perseguitati del giorno di Santo Stefano. “Sempre più cristiani vengono emarginati in molti Paesi del mondo e temono ogni giorno per la loro vita”, ha dichiarato in un comunicato stampa il presidente di Missio Munich, don Wolfgang Huber. Il sacerdote ha definito particolarmente preoccupante la situazione in Medio Oriente: nella regione di origine del cristianesimo, è in gioco il futuro stesso dei cristiani. Se l’ondata continua di emigrazione da Paesi come il Libano dovesse proseguire al ritmo attuale, i cristiani in quelle zone scomparirebbero. “Il destino dei cristiani in Medio Oriente non deve essere indifferente per noi qui in Europa”, ha sottolineato Huber, che ha commentato la memoria del primo martire, Santo Stefano, annunciando che, nel mese missionario mondiale dell’ottobre 2023, Missio si concentrerà in progetti per il Libano e gli altri Paesi del Medio Oriente.

Don Mark Birgener, presidente di Missio Aachen, ha invece rimarcato che “poco prima di Natale, non dobbiamo dimenticare i cristiani di tutto il mondo che sono rimasti intrappolati tra i fronti dei conflitti politici e sociali”. Queste persone hanno bisogno di un sostegno attraverso la preghiera, ma anche di un aiuto concreto. Missio Aachen evidenzia la gravità della situazione dei cristiani in Paesi africani e asiatici come Nigeria, Burkina Faso, Pakistan e India: “il fondamentalismo religioso-nazionale o semplicemente la combinazione di criminalità e terrore sono spesso i fattori scatenanti di tali attacchi o rapimenti”, ha affermato Bingener, augurandosi che “la sicurezza delle liturgie sia garantita dalle autorità preposte e che le persone possano festeggiare il Natale senza timori”.