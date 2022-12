Diocesi: Cosenza-Bisignano, la sala multimediale dell’episcopio intitolata a mons. Nolè. Mons. Checchinato farà il suo ingresso il 4 febbraio

Chiese in Italia

Questa mattina mons. Giuseppe Piemontese, amministratore apostolico della diocesi di Cosenza-Bisignano, ha benedetto i locali della nuova sala multimediale dell’episcopio, intitolata a mons. Francesco Nolè. “In questo clima di emozione e commozione ognuno di noi ha ricordi di mons. Nolè, ma in questo momento deve prevalere la contemplazione del Natale del Signore. Mons. Nolè è in mezzo a noi e ci fa contemplare il bambino Gesù con gioia e speranza”, ha detto mons. Piemontese, evidenziando che “non possiamo fermarci a guardare indietro, perché noi siamo gli uomini della speranza”. L’amministratore apostolico bruzio ha annunciato che l’arcivescovo eletto, mons. Giovanni Checchinato, farà il suo ingresso in diocesi il prossimo 4 febbraio.