Natale: Bolzano-Bressanone, le celebrazioni presiedute dal vescovo Muser durante le festività

Nel periodo delle festività natalizie e di inizio 2023 il vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, celebra la messa in diverse parrocchie della diocesi.

Nella Notte di Natale, sabato 24 dicembre, il vescovo celebra la veglia natalizia alle 22 nel duomo di Bressanone. Domenica 25 dicembre, come da tradizione, pontificale trilingue di Natale alle 10 nel duomo di Bolzano. La celebrazione viene trasmessa in diretta radio e Tv da Rai Alto Adige (canale 808) e in radio dalle emittenti diocesane Radio Sacra Famiglia-InBlu e Radio Grüne Welle.

Lunedì 26 dicembre, festa di Santo Stefano, Muser presiede l’ordinazione dei due nuovi diaconi permanenti Ivan Wegleiter (Lagundo) e Roberto Mataloni (S. Michele/Appiano) alle 15 nel duomo di Bressanone. Per l’occasione viene festeggiato anche l’anniversario dei 25 anni dall’istituzione del diaconato permanente nella diocesi.

Martedì 27 dicembre, ricorrenza di san Giovanni evangelista, il vescovo celebra alle 10.15 la festa patronale a Gais, suo paese natale; venerdì 30, nel sesto anniversario della morte del vescovo Karl Golser, celebrazione alle 9 nel duomo di Bressanone. Sabato 31 dicembre messa di fine anno alle 18 nel duomo di Bressanone. Domenica 1° gennaio 2023 celebrazione eucaristica di Capodanno alle 18 a Castelbello. Venerdì 6, festa dell‘Epifania, il vescovo celebra alle 9.45 a Vallarga (frazione di Vandoies). Alle 17 vespro nel duomo di Bressanone. Sabato 7 gennaio alle 14 in duomo a Bolzano funzione religiosa con i giovani Sternsinger da tutto l’Alto Adige per dire grazie ai Cantori della stella.