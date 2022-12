Diocesi: Savona, a Valleggia il tradizionale “Concerto di Natale” del Coro polifonico

Domani, venerdì 23 dicembre, alle ore 21, nella chiesa Santissimo Salvatore il Coro polifonico di Valleggia terrà il “Concerto di Natale”, promosso dalla locale parrocchia e patrocinato dal comune. Il gruppo vocale proporrà brani di Mozart, Händel, Gounod, Marcello e melodie della tradizione, accompagnato all’organo da Andrea Ravazzano. Lo spettacolo sarà declinato come preghiera in musica per la nascita di Gesù: non a caso alle 20:30 sarà anticipato dall’esibizione dei piccoli cantori dell’asilo infantile “Carlotta Garroni”.

Fondato nel 1953 da don Angelo Genta e don Lorenzo Tassinari, il coro è stato diretto dal maestro savonese Attilio Acquarone fino al 1956, per cinquant’anni da Giuseppe Rebella e in tempi più recenti da Marco Siri. Da sempre è impegnato nell’animazione delle liturgie e in un’intensa attività concertistica: nei suoi quasi settant’anni di storia ha partecipato infatti a concorsi e tournée in Italia e in Europa, ottenendo successi e apprezzamenti, e in più occasioni ha cantato alla presenza di un Papa. L’organico è disposto a quattro voci miste e composto da più di trenta elementi di età differenti.

Attualmente è guidato dal finalese Maurizio Fiaschi, laureato in Direzione d’orchestra e diplomato in Composizione polifonica vocale al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e in Musica corale e Direzione di coro al “Vivaldi” di Alessandria. Ha diretto la corale diocesana che ha animato la santa messa per la visita di Benedetto XVI a Savona nel 2008.