Diocesi: Milano, da gennaio la scuola di formazione politica. Programma dedicato ai processi che generano fraternità

Iniziano il 14 gennaio, presso il Centro pastorale ambrosiano di Milano (via Sant’Antonio 5), gli incontri della scuola diocesana di formazione all’impegno sociale e politico per l’anno pastorale 2022-2023. Lo rende noto il portale della Chiesa di Milano, dove è possibile trovare tutte le informazioni su temi, programma e iscrizioni. “Scopo della scuola è quello di accompagnare e sostenere la vocazione dei fedeli all’impegno sociale e politico, contribuendo all’edificazione di una cittadinanza attiva, educata ai valori della Costituzione e del Magistero sociale della Chiesa”, si legge. “L’offerta formativa aiuta i partecipanti ad acquisire conoscenze e competenze importanti per comprendere la realtà socio-politica ed economica, interpretarla alla luce del Vangelo e operare spirito di apertura e di servizio per il bene comune. Il paradigma dell’ecologia integrale, proposto da papa Francesco, ci invita e ci aiuta a cogliere i complessi legami fra crisi sociale, crisi ecologica, crisi economica, crisi antropologica e spirituale e a pensare percorsi di cambiamento che mirino a promuovere e valorizzare la persona in tutte le sue dimensioni e in tutte le sue relazioni”. Il percorso dell’anno pastorale 2022-2023 sarà dedicato ai processi che generano fraternità: lavoro, impresa, ambiente, legami, famiglia.