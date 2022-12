Natale: Sant’Egidio, a Milano nove “pranzi di famiglia” e due feste con oltre 1100 persone

(foto: Comunità Sant'Egidio)

Il 25 dicembre sono nove i “pranzi di famiglia” e due le feste organizzate dalla Comunità di Sant’Egidio a Milano. Oltre 1100 tra anziani, migranti e profughi, famiglie rom, bambini e adolescenti delle Scuole della pace, persone di strada, segnati da tante povertà diverse, festeggeranno insieme a più di 400 volontari che vogliono vivere un “Natale diverso”. Si tratta di persone che si sono messe a disposizione per aiutare la Comunità nella preparazione dei pranzi, per cucinare il cibo, per addobbare le sale, per servire a tavola, per accogliere gli ospiti. Accanto ai pranzi, anche due feste: in una Rsa – per dire che anche a Natale gli anziani non vanno lasciati soli – e per i bambini rom di famiglie che da poco sono passate dal campo alla casa, iniziando una nuova vita. Un posto speciale sarà riservato ai rifugiati giunti con i corridoi umanitari dall’Afghanistan, la Libia, l’Eritrea, la Siria e l’isola di Lesbo. Il 25 dicembre parteciperà anche il sindaco di Milano Beppe Sala, che visiterà due pranzi, incontrando i volontari e alcuni ospiti. Il pranzo di Sant’Egidio festeggia, nel 2022, i 40 anni: era il 1982 quando, per la prima volta, alcuni poveri furono accolti nella Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma. Da allora si è esteso a tutto il mondo: ai pranzi di Natale con i poveri, amici della Comunità di Sant’Egidio durante tutto l’anno, partecipano circa 80mila in un centinaio di città italiane e oltre 240mila in 77 Paesi di tutti i continenti. I pranzi saranno presso le sedi di Sant’Egidio in diverse zone della città, in parrocchie dei quartieri Lambrate, Corvetto, Città Studi e Centro Storico, presso la Casa W gli Anziani, in un ristorante in via Pasubio. Significativo anche il pranzo presso la Chiesa anglicana, che mostra un’amicizia ecumenica vissuta nel servizio ai poveri della città. Il menù prevede antipasto, lasagne, polpettone e verdure, frutta fresca, panettone e spumante, caffè e cioccolatini. Gli auguri in oltre 30 lingue, i regali distribuiti da Babbo Natale e una tombola concluderanno la festa.