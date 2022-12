Tossicodipendenza: Moige, si chiude nelle Marche il tour nelle scuole del progetto “Hugs not Drugs”

Oggi, giovedì 22 dicembre, presso l’Istituto comprensivo di Sant’Angelo in Vado (Pu) si chiude il tour del progetto “Hugs not Drugs”, promosso dal Moige-Movimento italiano Genitori, la Dcsa-Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche antidroga.

Obiettivo principale del progetto è contrastare l’uso delle sostanze stupefacenti fra i minori, attraverso una maggiore prevenzione e sensibilizzazione in favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Ai ragazzi, ai genitori e ai loro insegnanti, viene offerta un’informazione corretta ed autorevole sulla pericolosità delle sostanze stupefacenti e sulle conseguenze riconducibili al suo utilizzo, contribuendo a diffondere la cultura della legalità nella popolazione giovanile su tutto il territorio nazionale.

Il progetto sta coinvolgendo circa 220 istituti di medie e superiori, oltre 55.000 ragazzi e 110.000 tra genitori e docenti.