Natale: Associazione S. Sepolcro Foligno, lotteria per i bambini di Gerico

“Porta un sorriso ai bambini di Gerico”: è l’iniziativa natalizia promossa dall’associazione Santo Sepolcro Foligno Ets per sostenere la scuola Terra Santa School di Gerico diretta da 13 anni da padre Mario Hadchiti, francescano, di origine libanese, parroco della città palestinese. Si tratta di una lotteria a premi il cui ricavato andrà per il restauro del campo dove si svolgono le attività all’aperto e per la realizzazione di un grande tendone. La scuola cristiana di Gerico è frequentata da più di 900 allievi (cristiani e musulmani) presenti all’asilo, alle elementari, alle medie e al liceo, che vivono in un ambiente accogliente, sereno, con una formazione di alto livello. “Padre Mario – spiegano dall’associazione – ha dato a questa scuola un’impronta basata sull’ordine, sulla disciplina e sulla bellezza e ha ricevuto da tutti coloro che frequentano la scuola molto rispetto. L’organizzazione della scuola, la collaborazione tra gli insegnanti (cristiani e musulmani), l’insegnamento delle lingue italiana, inglese ed ebraica, l’inserimento di assistenti sociali e l’introduzione di studi come l’informatica, ha permesso alla scuola di diventare un punto di riferimento in Palestina”. Tanti i premi in palio, con i biglietti in vendita (anche on line) al prezzo di 5 euro. Estrazione prevista per il 7 gennaio 2023. Informazioni sul sito web www.santosepolcrofolignoets.it.